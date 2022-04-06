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İşte Batı'nın utanç yüzü! Eski Polonya milletvekili Dominik Tarczynski'den skandal sözler

ahaber.com.tr
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Giriş: 06.04.2022 09:37
Batı'nın Müslüman mültecilere ikiyüzlü yaklaşımı, Avrupa'nın Kıta'sının genel bir duruşu haline geldi. Özellikle Suriye savaşında evlerini terk eden milyonlarca Suriyelinin birkaçına bile tahammül edemeyen Batı, ülkelerine bir avuç mülteci almamak için insanlık dışı onlarca girişimde bulundu. Bunun son örneği 4 yıl önce bir televizyon kanalına konuşan eski Polonya milletvekili Dominik Tarczynski, Müslüman mülteciler için akılalmaz sözler sarf etti. Ülkesinin milletvekilliğine kadar yükselmiş Tarczynski'nin nefret kokan mülteci sözleri kan donduran türden.
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