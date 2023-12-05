İsrail’in yalanları tek tek ifşa oluyor! İsrail neden yalan söylüyor?

İşgalci İsrail, Gazze'deki soykırımı yalanlarla örtbas etmeye çalışıyor. Hamas tünellerini bahane ederek hastaneleri bombalayan İsrail ordusu yalanlarla propagandalarını sürdürüyor. İsrail ve destekçileri şimdiye kadar hangi yalanlarla kamuoyunu yanılttı? İşte haberin detayları...

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