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06.11.2019

İsrail'in katliam tarihi!

Yıllardır dünyanın en büyük katliamlarını yapan, Filistin'de çoluk çocuk demeden sivilleri öldüren İsrail'in zalimlikleri saymakla bitmiyor. Üstelik pişkinlikte sınır tanımayan İsrail'in Başbakanı Benjamin Netanyahu, İsrail ordusunun dünyanın en ahlaklı ordusu olduğu yalanını söylemişti... İşte Netanyahu'nun dünyanın en ahlaklı ordusu dediği İsrail'in katliam tarihi...

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