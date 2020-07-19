İsrail'den skandal uygulama Filistin Kudüs Valisi Gays'ı gözaltına aldı

İsrail'in Filistin topraklarında hukuksuz uygulamalarına her gün bir yenisi ekleniyor. İsrail polisi, son olarak Filistin yönetimine bağlı Kudüs Valisi Gays'ı gözaltına aldı.

Vadi Hulva Enformasyon Merkezi'nden yapılan açıklamada, İsrail polisinin Kudüs Valisi Adnan Gays'ı işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Silvan Mahallesi'nde bulunan evine düzenlediği baskının ardından, gözaltına aldığı bildirildi.

Vali Gays, bu yıl içinde 3'üncü kez gözaltına alındı.

İsrail polisi Gays'ı Nisan ve Mayıs aylarında da gözaltına almıştı.