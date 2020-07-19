19 Temmuz 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları İsrail'den skandal uygulama Filistin Kudüs Valisi Gays'ı gözaltına aldı

İsrail'den skandal uygulama Filistin Kudüs Valisi Gays'ı gözaltına aldı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 19.07.2020 21:04
Güncelleme:19.07.2020 21:39
İsrail'in Filistin topraklarında hukuksuz uygulamalarına her gün bir yenisi ekleniyor. İsrail polisi, son olarak Filistin yönetimine bağlı Kudüs Valisi Gays'ı gözaltına aldı.

Vadi Hulva Enformasyon Merkezi'nden yapılan açıklamada, İsrail polisinin Kudüs Valisi Adnan Gays'ı işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Silvan Mahallesi'nde bulunan evine düzenlediği baskının ardından, gözaltına aldığı bildirildi.

Vali Gays, bu yıl içinde 3'üncü kez gözaltına alındı.

İsrail polisi Gays'ı Nisan ve Mayıs aylarında da gözaltına almıştı.

İsrail'den skandal uygulama Filistinli valiyi gözaltına aldılar
İsrail'den skandal uygulama Filistinli valiyi gözaltına aldılar
ABD ve Rus güçleri Suriye'de karşı karşıya geldi
ABD ve Rus güçleri Suriye'de karşı karşıya geldi
Bir bilge kralın hikayesi....
Bir bilge kralın hikayesi....
Köpekler koronaya hazırlanıyor
Köpekler koronaya hazırlanıyor
Türkiye İran arası uçuşlar durduruldu
Türkiye İran arası uçuşlar durduruldu
Protestolarda “Fatiha” okundu
Protestolarda “Fatiha” okundu
Freni patlayan kamyon dehşet saçtı!
Freni patlayan kamyon dehşet saçtı!
Fransa’daki katedral yangınında kundaklama şüphesi
Fransa’daki katedral yangınında kundaklama şüphesi
Avrupa Birliği dağılıyor mu?
Avrupa Birliği dağılıyor mu?
Azerbaycan 20 Ermenistan askerini öldürdü
Azerbaycan 20 Ermenistan askerini öldürdü
ABD ve İngiltere'den Rusya'ya Kovid-19 suçlaması
ABD ve İngiltere'den Rusya'ya Kovid-19 suçlaması
Putin'den tehlikeli emir! 150 bin asker bölgede
Putin'den tehlikeli emir! 150 bin asker bölgede
Daha Fazla Video Göster