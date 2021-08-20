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İsrail'den Şam'a saldırı

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Giriş: 20.08.2021 11:32
İsrail savaş uçaklarının başkent Şam bölgesinde gerçekleştirdiği hava saldırısına Suriye hava savunma sistemleri tarafından karşılık verildiği bildirildi.

Esed rejiminin haber ajansı SANA, askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, İsrail'in, yerel saatle 23:30'da Şam ve Humus illerinde rejim güçlerine ait bazı askeri noktalara hava saldırıları düzenlediğini iddia etti.

Başkent Şam ve çevresinde şiddetli patlama seslerinin duyulduğu belirtilen haberde, "Hava savunma sistemlerimiz, düşman hedeflere karşı koyarak çoğunu düşürdü." ifadeleri yer aldı.

Haberde can ve mal kaybına ilişkin bilgi verilmedi.

İsrail'den konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

Başkent Şam ve Humus'ta rejim ordusunun yanı sıra İran Devrim Muhafızlarının emrindeki yabancı terörist gruplara ait askeri noktalar bulunuyor.

Esed rejimi, İsrail'in, 17 Ağustos'ta ülkenin güneyindeki Kuneytra iline, 22 Temmuz'da Humus'a, 19 Temmuz'da Halep'e, 9 Haziran, 17 Mart, 28 ve 15 Şubat'ta Şam'a, 4 Şubat'ta ülkenin güneyindeki Kuneytra iline, 13 Ocak'ta Suriye'nin doğusundaki Deyrizor'a, 7 Ocak'ta başkent Şam'ın güneyine, 30 Aralık 2020'de de Şam'ın batı kırsalındaki Nebi Habil bölgesine saldırılar gerçekleştirdiğini öne sürmüştü.

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