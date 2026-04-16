İsrail'den iki cephede sinsi saldırı: Netanyahu kan dökmeye devam ediyor!

A Haber Muhabiri Hasan Zahid Ezim, Tel Aviv'den bölgedeki son durumu ve siyasi gelişmeleri anbean aktardı. İsrail'in kuzeyinde ve Güney Lübnan sınırında hareketlilik artarken, ABD'nin yeni başkanı Donald Trump'ın ateşkes çabalarına rağmen Netanyahu yönetimi saldırılarına hız kesmeden devam ediyor. İsrail ordusu bir yandan Lübnan'a yönelik acil tahliye uyarıları ve sivil hedeflere yönelik füze saldırıları gerçekleştirirken, diğer yandan dünyanın dikkati dağılmışken Gazze'de gizliden gizliye katliamını sürdürüyor.