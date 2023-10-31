31 Ekim 2023, Salı
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İsrail'den Cibaliye mülteci kampında katliam: En az 100 kişi öldürüldü! 6 ton bomba kullanıldı
Siyonist terör devleti İsrail, Gazze’de ölüm kusmaya devam ediyor. Son olarak İsrail'in Cibaliye mülteci kampına gerçekleştirdiği saldırı sonucu en az 100 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Sivil masumların hedef alındığı kalleş saldırıda 6 ton bomba kullanıldı. Detayları A Haber ekibinden Emine Kavasoğlu aktardı.