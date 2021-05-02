03 Mayıs 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları İsrail'den alçaklık! Askerinin yaraladığı Filistinli kadın Rihab Muhammed Musa Zalul şehit oldu

İsrail'den alçaklık! Askerinin yaraladığı Filistinli kadın Rihab Muhammed Musa Zalul şehit oldu

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 02.05.2021 23:05
Güncelleme:02.05.2021 23:10
İsrail askerinin bu sabah işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim kenti yakınında bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla vurarak ağır yaraladığı 60 yaşındaki Rihab Muhammed Musa Zalul'un şehit olduğu bildirildi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Beytüllahim kenti yakınında İsrail askerince vurulan ve kimlik bilgileri verilmeyen Filistinli bir kadının şehit olduğu belirtildi.

Yerel kaynaklar, hayatını kaybeden 60 yaşındaki kadının isminin Rihab Muhammed Musa Zalul olduğunu ve Beytüllahim kentine bağlı Husan kasabasında ikamet ettiğini dile getirdi.

İsrail akseri, bu sabah Beytüllahim yakınındaki Gush Etzion Kavşağı'nda bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla Zalul'a ateş açarak ağır yaralamıştı.

İsrail güçleri, "bıçaklı saldırı" veya "araçla ezme" girişimi iddiasıyla Filistinlilere yönelik ihlallerini sürdürürken, insan hakları örgütleri İsrail'i Filistinlilere karşı yargısız infaz yapmakla suçluyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İsrail'den alçaklık! Yaşlı kadın şehit oldu
İsrail'den alçaklık! Yaşlı kadın şehit oldu
Ermeni askerlerin yenilgi acısı!
Ermeni askerlerin yenilgi acısı!
Şaşırtan olay! Süt şişesi...
Şaşırtan olay! Süt şişesi...
Filistinli kadına ateş açtılar
Filistinli kadına ateş açtılar
Akaryakıt istasyonunda patlama
Akaryakıt istasyonunda patlama
Alman basınında panik manşeti
Alman basınında panik manşeti
Dehşete düştüler! Odadan gelen sesler...
Dehşete düştüler! Odadan gelen sesler...
Bisiklet gezintisine zürafa engeli
Bisiklet gezintisine zürafa engeli
Esrarengiz el izleri
Esrarengiz el izleri
Muğlak sınırlar sorunu
"Muğlak sınırlar" sorunu
Ortalık yangın yeri! Ölümle dans
Ortalık yangın yeri! Ölümle dans
Şok! Rusya'da patlama anı...
Şok! Rusya'da patlama anı...
Daha Fazla Video Göster