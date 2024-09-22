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İsrail’den Al Jazeera'ya baskın

İsrail’den Al Jazeera'ya baskın

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 22.09.2024 16:32
İsrail ordusu bir kez daha basın özgürlüğünü hedef aldı. Katar merkezli TV kanalı Al Jazeera'nin Batı Şeria ofisine baskın yaptı.
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İsrail’den Al Jazeera’ya baskın
İsrail’den Al Jazeera'ya baskın
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