İsrail’de savaş karşıtı gösteri: Genelkurmay Başkanı’nın evine boyalı saldırı

İsrail’de savaş karşıtları, Gazze’ye yönelik saldırıları protesto etmek için Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir’in evinin önünde eylem düzenledi. Göstericiler, kırmızı boyayla yaptıkları saldırının, “işgal halinde dökülecek kanı” sembolize ettiğini açıkladı. Polis 8 kişiyi gözaltına alırken, Başbakan Netanyahu saldırıyı kınadı. Netanyahu, Zamir’in Hamas’a karşı mücadelede ahlaklı bir şekilde çalıştığını belirterek, faillerin adalete teslim edilmesi çağrısı yaptı.

