29 Ağustos 2025, Cuma

İsrail'de savaş karşıtı gösteri: Genelkurmay Başkanı'nın evine boyalı saldırı
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.08.2025 01:36
Güncelleme:29.08.2025 01:36
İsrail’de savaş karşıtları, Gazze’ye yönelik saldırıları protesto etmek için Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir’in evinin önünde eylem düzenledi. Göstericiler, kırmızı boyayla yaptıkları saldırının, “işgal halinde dökülecek kanı” sembolize ettiğini açıkladı. Polis 8 kişiyi gözaltına alırken, Başbakan Netanyahu saldırıyı kınadı. Netanyahu, Zamir’in Hamas’a karşı mücadelede ahlaklı bir şekilde çalıştığını belirterek, faillerin adalete teslim edilmesi çağrısı yaptı.
