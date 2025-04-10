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İsrail, Şucaiyye’de sivilleri hedef aldı: 22 ölü

İsrail, Şucaiyye’de sivilleri hedef aldı: 22 ölü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 10.04.2025 01:12
İsrail, ateşkesi tek taraflı bozduğu 18 Mart’tan bu yana Gazze’ye yönelik saldırılarını arttırdı. İsrail, bugün Gazze Şehri'nin doğusundaki Şucaiyye mahallesinde sivillere ait evleri vurdu. Saldırıda en az 22 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Sivil savunma tarafından yapılan açıklamada can kaybının artabileceği uyarısında bulundu. Gazze Sivil Savunma Sözcüsü Mahmoud Basal İsrail işgal güçlerinin, birbiriyle bitişik 8 evi hedef aldığını ifade ederek, "Gazze’de olanlar insan haklarının tümüyle ihlali anlamına geliyor" dedi.
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İsrail, Şucaiyye’de sivilleri hedef aldı: 22 ölü
İsrail, Şucaiyye’de sivilleri hedef aldı: 22 ölü
İsrail, Şucaiyye’de sivilleri hedef aldı: 22 ölü
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