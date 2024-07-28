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İsrail ordusu Lübnan’a girmeye mi hazırlanıyor? İsrail saldırıdan Hizbullah’ı sorumlu tuttu, Hizbullah reddetti | A Haber ekibi tansiyonun yükseldiği Lübnan’dan aktardı

İsrail ordusu Lübnan’a girmeye mi hazırlanıyor? İsrail saldırıdan Hizbullah’ı sorumlu tuttu, Hizbullah reddetti | A Haber ekibi tansiyonun yükseldiği Lübnan’dan aktardı

ahaber.com.tr
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Giriş: 28.07.2024 18:20
Orta Doğu’da, tansiyonu had safhaya çıkaracak bir gelişme yaşandı. İsrail işgali altındaki Suriye toprağı Golan Tepeleri'nde, bir futbol sahasına roket düştü. İsrail, çoğu çocuk ve genç 12 kişinin öldüğü saldırıdan Hizbullah’ı sorumlu tuttu. Hizbullah ise iddiaları yalanladı. A Haber ekibi tansiyonun yükseldiği Lübnan’da. Ata Gündüz Kurşun'dan son gelişmeleri aktardı.
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