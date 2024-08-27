27 Ağustos 2024, Salı
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İsrail Nuseyrat Mülteci Kampı’ndaki 7 katlı binayı vurdu!
İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 326 gündür devam ediyor. İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin merkezinde yer alan Nuseyrat Mülteci Kampı’ndaki yedi katlı binayı vurdu. Yerel kaynaklar, saldırı öncesi İsrail ordusunun binanın boşaltılması yönünde uyarı yayınladığını belirtti. Saldırıda, can kaybı olmazken, yıkılan binanın enkaz parçalarının etrafa saçılması nedeniyle bazı kişiler yaralandı.