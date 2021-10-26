İsrail Müslüman mezarlıklarını yıktı! Saldırıya diren Filistinli anne A Haber’e konuştu

İsrail işgal altında tuttuğu Batı Şeria'da yer alan Müslüman mezarlığını parka dönüştürmek için çalışmalara başladı. Mescid'i Aksa'nın doğu surlarının dibinde yer alan mezarlığa iş makineleri ile girilerek kazı çalışması yapıldı. Duruma tepki gösteren Filistinliler ise İsrail güçleri tarafından bölgeden uzaklaştırıldı. Saldırıya karşı direnen Filistinli anne ise o anları A Haber’e anlattı.

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