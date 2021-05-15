İsrail mülteci kampını hedef aldı! 10 Mayıs’tan beri 139 Filistinli şehit oldu

İsrail savaş uçaklarının, Gazze'nin batı kesimindeki Şati Mülteci Kampı'nda bir eve düzenlediği saldırıda, çoğu çocuk 10 Filistinli daha şehit oldu. 10 Mayıs'tan bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 139'a yükseldi. Gazze'deki Sağlık Bakanı Yardımcısı Yusuf Ebu Riş, saldırıyı "katliam" olarak nitelendirmenin bile yetersiz kalacağını söyledi. Öte yandan Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El-Kassam Tugayları, saldırıya karşılık olarak Aşdod, Beersheba'nın roketlerle vurulduğunu duyurdu.

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