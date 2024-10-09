İsrail Lübnan’ı durmaksızın vuruyor! Güney Lübnan’da son durum A Haber’de

Lübnan'a saldırılarını sürdüren İsrail ordusu bir yandan Beyrut’a bombalar yağdırırken diğer yandan da Suriye’nin başkenti Şam’ı vurdu. Son Gelişmeleri A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun Beyrut’tan aktardı. Beyrut Refik Hariri Uluslararası Havalimanı’nın üzerinde hala 6 saldırıya dair dumanların görüldüğünün ve tahminlere göre Hizbullah’ın mühimmat deposunun hedef alındığını ifade etti.

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