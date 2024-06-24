İsrail Lübnan’a fosfor bombası attı! Hizbullah İsrail’in hangi kritik noktalarını vuruyor? Rusya'da DEAŞ saldırıları neden arttı?

İsrail ile Hizbullah arasındaki savaş an meselesi mi? Hizbullah İsrail’in hangi kritik noktalarını vuruyor? Dağıstan'daki terör saldırısını kim yaptı, Rusya’da DEAŞ saldırıları neden arttı? Uluslararası ilişkiler uzmanı Doç. Dr. Fatih Fuat Tuncer A Haber canlı yayınında yaşanan olaylar hakkında açıklamalarda bulundu. İşte detaylar…

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