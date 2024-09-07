İsrail kurşunu Türk aktivisti hayattan kopardı

Katil İsrail, aylardır saldırılarına devam ediyor. Son olarak işgalci İsrail'in saldırılarında Ayşenur Ezgi Eygi isimli bir Türk aktivist öldürüldü. Görgü tanığı İsrailli aktivist Pollack, öldürülen Türk aktivist Eygi’nin İsrail askerlerince hedef alındığını anlattı.

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