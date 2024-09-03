İsrail Kara Kuvvetleri Komutanı Tamir Yadai istifa etti

İsrail Kara Kuvvetleri Komutanı Tamir Yadai görevinden istifa etti. Kişisel nedenlerden ötürü istifa ettiğini belirten Yadai, son üç yıldır Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevini yürütüyordu.

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