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İsrail Kara Kuvvetleri Komutanı Tamir Yadai istifa etti

İsrail Kara Kuvvetleri Komutanı Tamir Yadai istifa etti

Damla Karasu
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 03.09.2024 12:15
İsrail Kara Kuvvetleri Komutanı Tamir Yadai görevinden istifa etti. Kişisel nedenlerden ötürü istifa ettiğini belirten Yadai, son üç yıldır Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevini yürütüyordu.
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