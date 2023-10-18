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İsrail hastaneyi ABD malı bomba MK-84'le vurdu

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Giriş: 18.10.2023 12:37
İşgalci İsrail ordusu, sivillerin tedavi gördüğü hastaneyi bombaladı ve en az 500 masumu katletti. Uzmanlar, görüntülerdeki patlamaya sebep olacak mühimmatın ABD yapımı MK-84 bombası olduğunu söyledi. ABD, geçtiğimiz günlerde binlerce MK-84 bombasını İsrail'e yollamıştı.
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