İsrail gözünü Lübnan’a mı çevirdi? 3. Dünya savaşının ayak sesleri mi?

İsrail hava kuvvetlerine ait savaş uçakları Lübnan’ın güneyindeki noktalara saldırılar düzenledi. Beyrut Refik Hariri Uluslararası Havalimanı’nda uçak seferleri askıya alındı.10'dan fazla ülke vatandaşlarına Lübnan’ı terk etmeleri veya bu ülkeye seyahat etmemeleri hususunda uyarıda bulundu. A Haber ekibinden Ata Gündüz Kurşun ve Aydın Baytar Beyrut'tan gelişmeleri aktardı...

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