İsrail Gazze’de vurulmadık hastane bırakmadı! 6 kardeş hayattan koparıldı

İsrail ordusu, Gazze kentindeki El-Ehli Baptist Hastanesi'ni dün gece saatlerinde hava saldırısıyla hedef aldı. Ancak bu İsrail'in hastanelere ilk saldırı değil. Soykırımcı devlet Gazze’de vurulmadık hastane bırakmadı. Öte yandan İsrail, Gazze'de dün bir aileye daha tarifsiz bir acı yaşattı. İHA Deyr Belah'ın batısındaki Reşid Caddesi’nde bir aracı hedef aldı. Sabah saatlerinde güvenli bir yer arayışıyla yola çıkan araçtaki 6 kardeş saldırıda katledildi. Acılı baba Hacı İbrahim Ebu Mehdi, 6 oğlunun cenaze namazını kıldırdı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN