İsrail Gazze operasyonunda ikinci aşamaya geçti

03 Eylül 2025, Çarşamba

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.09.2025 20:02
İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Gazze Şeridi'nde 17 Mayıs’ta başlatılan "Gideon'un Savaş Arabaları" operasyonunun ikinci aşamasının başladığını açıkladı. Zamir, operasyonun amacının Gazze’deki işgali genişletmek ve kalıcı hâle getirmek olduğunu belirtti. İsrail ordusu, Hamas’ın ağırlık merkezlerini vurmaya devam edeceğini duyurdu. Zamir, rehinelerin geri getirilmesini hem ahlaki hem de ulusal bir görev olarak nitelendirdi. Operasyonun ikinci aşamasıyla birlikte İsrail güçleri, Gazze Şeridi’ndeki hedeflerini artırarak sürdürecek.
