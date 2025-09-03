İsrail Gazze operasyonunda ikinci aşamaya geçti

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Gazze Şeridi'nde 17 Mayıs’ta başlatılan "Gideon'un Savaş Arabaları" operasyonunun ikinci aşamasının başladığını açıkladı. Zamir, operasyonun amacının Gazze’deki işgali genişletmek ve kalıcı hâle getirmek olduğunu belirtti. İsrail ordusu, Hamas’ın ağırlık merkezlerini vurmaya devam edeceğini duyurdu. Zamir, rehinelerin geri getirilmesini hem ahlaki hem de ulusal bir görev olarak nitelendirdi. Operasyonun ikinci aşamasıyla birlikte İsrail güçleri, Gazze Şeridi’ndeki hedeflerini artırarak sürdürecek.

