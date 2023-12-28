İsrail Cumhurbaşkanı Herzog’dan katliam imzası! Fosfor bombası imzaladı

İsrail'in hiçbir sınırı yok. Ne siviller umurlarında ne uluslararası hukuk. Acımasızca saldırıyorlar, Gazze'yi savaş suçu sayılan silahlarla vuruyorlar. Dünya tepkili ancak İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un umurunda değil. Öyle ki Herzog, Gazze sınırına gitti, masumları tarifsiz acılar içinde öldürecek fosfor bombasına imza attı.

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