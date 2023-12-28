28 Aralık 2023, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog’dan katliam imzası! Fosfor bombası imzaladı
İsrail'in hiçbir sınırı yok. Ne siviller umurlarında ne uluslararası hukuk. Acımasızca saldırıyorlar, Gazze'yi savaş suçu sayılan silahlarla vuruyorlar. Dünya tepkili ancak İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un umurunda değil. Öyle ki Herzog, Gazze sınırına gitti, masumları tarifsiz acılar içinde öldürecek fosfor bombasına imza attı.