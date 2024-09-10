İsrail çadır kampı vurdu: 40 can kaybı

İsrail dünyanın gözü önünde katliama devam ediyor. Gazze'de bir kez daha çadırlar bombalandı. İlk belirlemelere göre en az 40 kişi hayatını kaybetti. Onlarca kişi de yaralandı.

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