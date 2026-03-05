İsrail Beyrut’u vuruyor: Yeni göç dalgası başladı

Katil İsrail ordusunun Lübnan’ın başkenti Beyrut’a yönelik hava saldırıları gece boyunca sürerken, bölge yine dumanlar altına gömüldü. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun, saldırıların artık sadece Hizbullah’ın kalesi olarak bilinen Dahiye bölgesiyle sınırlı kalmadığını, şehrin merkezindeki otellerin dahi hedef alındığını bildirdi. Çatışmaların şiddetlenmesiyle birlikte Lübnan halkı bir kez daha kuzeye doğru göç etmeye başlarken, Lübnan hükümeti ile Hizbullah arasındaki siyasi çatlak giderek derinleşiyor.