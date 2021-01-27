İsrail askerlerinden camiye saldırı!

İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da hukuksuz uygulamaların sonu gelmiyor. İsrail askerleri bu kez henüz yapım aşamasında olan bir caminin temelini ve sütunlarını yıktı.

İsrail güçleri bu kez yapım aşamasındaki bir camiyi yıktı!

Olayın adresi işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyi...

Bölgede yaklaşık 140 metrekare üzerine bir cami inşa edilecekti.

Ancak yıkım ekipleriyle birlikte gelen İsrail askerleri inşa edilmekte olan caminin temelini ve sütunlarını yıktı.

İşgalci İsrail güçleri, cami inşaatının yanında yer alan okulun yararlandığı su kuyusunu da kullanılamaz hale getirdi.

Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "ikinci Oslo anlaşması" çerçevesinde Batı Şeria; a, b ve c bölgelerine ayrılmıştı.

Söz konusu caminin, "c" bölgesinde yer aldığı iddia ediliyor.

İsrail yönetimi kendi kontrolünde olduğu gerekçesiyle "c bölgesi"nde Filistinlilerin yeni bina veya genişletme çalışması yapmasına izin vermiyor.