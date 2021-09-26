26 Eylül 2021, Pazar
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İsrail 4 Filistinliyi şehit etti! Dünya neden sessiz? A Haber'de değerlendirdi: İktidar değişti terörist ruh ölmedi
Son dakika haberi... İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin gözaltı baskınları sırasında çıkan çatışmalarda 4 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi. Terör ve güvenlik uzmanı Coşkun Başbuğ, A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu. Başbuğ, "ABD’nin İsrail’in hatta Avrupa’nın diğer sömürgeci emperyalist devletlerinin bu tutumu devam ettiği sürece sözler temennide kalacak." ifadelerini kullandı.