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İspanya’nın Tenerife Adası'nda dehşete düşüren görüntüler! Çaresiz kaldılar

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Giriş: 20.08.2023 11:34
Dünya yaz aylarının gelmesiyle birlikte orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Tenerife Adası'ndaki orman yangınları devam ederken 26 bin kişi tahliye edildi. Yangınlar nedeniyle 5 bin hektarlık alan küle döndü.
Tenerife Adası’nda dehşete düşüren görüntüler!
Tenerife Adası'nda dehşete düşüren görüntüler!
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