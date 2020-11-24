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İspanya’da yolcu uçağı böyle alev aldı

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Giriş: 24.11.2020 08:31
Güncelleme:24.11.2020 08:41
Son dakika haberi... İspanya'da hizmetten çekilen yolcu uçağı söküm sırasında alev aldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.

İspanya'nın Valencia eyaletine bağlı Castellon şehrinde bulunan Castellon Havalimanı'nda hizmetten çekilen ve eskiden British Airways'a ait olan yolcu uçağında söküm çalışmaları sırasında yangın çıktı. Çıkan yangına itfaiye ekipleri anında müdahale ederek söndürdü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.


British Airways tarafından yapılan açıklamada, "Acil servis ekipleri, emekli olan uçaklardan birinde söküm işlemi sırasında meydana gelen yangını hızla söndürdü. Herhangi bir yaralanma bildirilmedi" denildi. Açıklamada, Boeing 747 tipi yolcu uçağının bir süre önce hizmetten çekildiği belirtilerek, uçağın artık British Airways'e ait olmadığı aktarıldı. Şirket, uçaktaki söküm işlemlerinin uçağın yeni sahipleri tarafından yapıldığı bilgisini verdi.

Castellon Havalimanı tarafından yapılan açıklamada ise, "Castellon Havalimanı'ndaki itfaiye ekipleri ile İl Yangın Konsorsiyumu uçaktaki yangını söndürmek için birlikte çalıştı. Herhangi bir yaralanma olmadı. Yangın kısa sürede söndürüldü" ifadelerine yer verildi.
Yetkililer, yangının uçaktaki izolasyonun söküldüğü sırada bir kıvılcım nedeniyle meydana gelmiş olabileceğini belirtti.

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