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İşgalci İsrail bu kez de sivillerin sığındığı camiyi bombaladı!

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Giriş: 18.10.2023 19:20
İşgalci İsrail, Gazze'de katliam yapmaya devam ediyor. Dün akşam hastaneyi bombalayarak yüzlerce sivili katleden işgalci güçler bu sever Gazze Şeridi'nin merkezindeki Nuseyrat'ta sivillerin sığındığı bir camiyi bombaladı.
İşgalci İsrail sivillerin sığındığı camiyi bombaladı!
İşgalci İsrail sivillerin sığındığı camiyi bombaladı!
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