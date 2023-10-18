18 Ekim 2023, Çarşamba
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İşgalci İsrail bu kez de sivillerin sığındığı camiyi bombaladı!
İşgalci İsrail, Gazze'de katliam yapmaya devam ediyor. Dün akşam hastaneyi bombalayarak yüzlerce sivili katleden işgalci güçler bu sever Gazze Şeridi'nin merkezindeki Nuseyrat'ta sivillerin sığındığı bir camiyi bombaladı.