Irkçılık mı İslamofobi mi? İlk başörtülü siyahi Belediye Başkanı Rakhia İsmail istifaya mı zorlandı?

İlk başörtülü siyahi Belediye Başkanı Rakhia İsmail ırkçılığa maruz kaldığı gerekçesiyle İşçi Partisi’nden istifa etti. Londra'nın Islington bölgesinde 2019-2020'de belediye başkanlığı görevini yürüten Somali asıllı İsmail istifaya mı zorlandı? Irkçılık mı İslamofobi mi? A Haber muhabiri Alpaslan Düven, detayları Londra’dan aktardı.

İlk başörtülü siyahi Belediye Başkanı Rakhia İsmail ırkçılığa maruz kaldığı gerekçesiyle İşçi Partisi'nden istifa etti.

Londra'nın Islington bölgesinde 2019-2020'de belediye başkanlığı görevini yürüten Somali asıllı Rakhia İsmail, yaptığı açıklamada, İşçi Partisinde azınlıklara yönelik ayrımcılık yapıldığını ifade etti.

İsmail, belediye başkanı olduğu dönemde Müslümanlara yönelik bir bayram organizasyonu düzenleme girişiminde bulunduğunu ancak bunun İslam karşıtı üyelerce engellendiğini ileri sürdü.

Partisinin grup toplantılarında bazı partililerin susmasının istendiğini anlatan İsmail, "Ülkede azınlık mensubu biri olarak sesimin olmadığını anladım. 6 yıl boyunca partimce değerlerime saygı gösterilmediğini gördüm." değerlendirmesinde bulundu.

İsmail, beyaz erkeklerin isteklerine izin veren bir sistem olduğu ve siyah bir kadın olarak partisinde devamlı ırkçılığa maruz kaldığını, bu nedenle partisinden istifa ettiğini söyledi.

Rakhia İsmail, Londra'da Müslümanların yoğun yaşadığı Islington bölgesinde Mayıs 2019'da belediye başkanı seçilmiş, İsmail'in görev süresi Mayıs 2020'de sona ermişti.