CANLI YAYIN
ProgramlarÖzel VideoGündemYaşamDünyaSporEkonomiKültür SanatTeknolojiTelevizyonOtomobil
Sıradaki Videolar
İran’ın hipersonik füzeleri Demir Kubbe’yi zorladı
Gündemİran’ın hipersonik füzeleri Demir Kubbe’yi zorladı
Devrim Muhafızları: Helak olacaksınız
DünyaDevrim Muhafızları: Helak olacaksınız
İsrail’in Lübnan planı ve 5. nesil savaş
Gündemİsrail’in Lübnan planı ve 5. nesil savaş
Allah'ın güzel isimleri ne demek?
YaşamAllah'ın güzel isimleri ne demek?
Otomobil TIR'ın altına girdi
YaşamOtomobil TIR'ın altına girdi
Hedef sadece Hizbullah değil, kaynakların gaspı!
GündemHedef sadece Hizbullah değil, kaynakların gaspı!
Giriş Tarihi:Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA

İran’ın mayın gemilerini yönelik saldırıların görüntüleri

ABD ordusu, Hürmüz Boğazı yakınlarına mayın döşediği iddia edilen 16 donanma unsuru dahil çok sayıda İran gemisinin imha edildiğini duyurarak, saldırıların görüntülerini yayınladı.

Gündemden Videolar

İsrail'in erken uyarı sistemi bozuldu
İsrail'in erken uyarı sistemi bozuldu
ABD İran Donanması'na böyle saldırdı!
ABD İran Donanması'na böyle saldırdı!
Witkoff: İsrail tek bombalık ülke
Witkoff: İsrail tek bombalık ülke
İran "Hürremşehr" ile Tel Aviv’in kalbini vurdu
İran "Hürremşehr" ile Tel Aviv’in kalbini vurdu
İran füzelerini Tel Aviv'e ateşledi! İsrail'de sirenler devrede
İran füzelerini Tel Aviv'e ateşledi! İsrail'de sirenler devrede
Trump'tan Cinping görüşmesi öncesi İran'a saldırı planı
Trump'tan Cinping görüşmesi öncesi İran'a saldırı planı
KUYUMCUKENT'TE 20 MİLYONLUK SOYGUN
KUYUMCUKENT'TE 20 MİLYONLUK SOYGUN