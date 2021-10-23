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İran’ın Doğu Azerbaycan Valisi Rezevi’ye tören sırasında tokatlı saldırı

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Giriş: 23.10.2021 18:23
İran’ın Doğu Azerbaycan Eyaleti’nin yeni valisi Zeynelabidin Hürrem Rezevi’ye devir teslim töreni sırasında konuşma yaptığı sırada kürsüye gelen kimliği belirsiz bir kişi tarafından tokat atıldı.

İran'da Doğu Azerbaycan Eyaleti'nin yeni valisi Zeynelabidin Hürrem Rezevi, devir teslim töreni sırasında konuşma yaparken tokatlı saldırıya uğradı.

İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi'nin de katıldığı törende kürsüye gelen kimliği belirsiz bir kişi, Rezevi'ye tokat attı.

Rezevi saldırının etkisiyle geri çekilirken, aralarında itişme de yaşandı. Saniyeler sonra salondakilerin araya girmesiyle saldırgan dışarı çıkarıldı.

Eski Devrim Muhafızları komutanı olan Hürrem Rezevi, olay sonrası yaptığı açıklamada, şikayetçi olmayacağını ifade etti.

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