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İran'dan İsrail'e saldırı hazırlığı! Savaş başlıyor mu yoksa yaşananlar kontrollü gerginlik mi?

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Giriş: 11.04.2024 23:43
İsrail’in İran güvenlik güçlerinin ölümüne yol açan saldırıları iki ülke arasındaki ipleri gererken, son olarak Şam'da İran Konsolosluğunun hedef alınması gerilimi doruğa çıkardı.İsrail’e karşı muhtemel saldırıyı “meşru müdafaa” olarak değerlendiren Tahran, Tel Aviv’in cezalandırılacağını belirtti. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Daniel Hagari yaptığı açıklamada, İran’dan gelebilecek saldırılara yönelik yapılan hazırlıklara değinerek, “Tetikteyiz ve çeşitli senaryolar için son derece hazırlıklıyız. Durumu sürekli değerlendiriyoruz. IDF'nin sahip olduğu çeşitli kabiliyetleri kullanarak saldırı ve savunmaya stratejik ortaklarımızla birlikte hazırız” dedi. İran- İsrail savaşı başlıyor mu? ? A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi programında uzman isimler değerlendirmelerde bulundu.
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