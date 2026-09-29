İran'dan Hürmüz şartı: Müzakere sürüyor, ABD'nin nihai yanıtı bekleniyor

ABD ile İran arasında Hürmüz Boğazı merkezli diplomasi trafiği sürüyor. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Katar arabuluculuğunda yürütülen temaslarda Tahran'ın ABD'ye ilettiği karşı cevabın ardından Washington'ın nihai yanıtını beklediklerini açıkladı. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf ise petrol ihracatına ilişkin sert mesaj verirken, Hürmüz'deki askeri hareketlilik de devam ediyor. Anadolu Ajansı muhabiri Tolga Akbaba, diplomasi trafiğindeki son gelişmeleri aktardı.