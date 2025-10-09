İran’da yaptırımların gölgesinde günlük yaşam! Ülkede döviz kurları tarihinin en yüksek seviyesine çıktı

09 Ekim 2025, Perşembe

Giriş: 09.10.2025 16:12
İran’ın başkenti Tahran’da BM yaptırımlarının gölgesinde günlük yaşam devam ediyor. Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımlarının yeniden devreye girmesi, ülke ekonomisindeki sorunların daha da derinleşeceği endişelerine yol açtı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 2231 sayılı kararı kapsamında yer alan “snapback” mekanizması, anlaşma sağlanamayınca 28 Eylül'de devreye girmesinin ardından ülkede döviz kurları tarihinin en yüksek seviyesine çıktı.
