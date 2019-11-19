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19.11.2019
İran'da Devrim Muhafızları ile göstericiler arasında şiddetli çatışma
İran’ın yarı resmi Fars Haber Ajansındaki habere göre, dün gece Tahran’ın batısındaki Melerd ilçesinde göstericilerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmalarda 3 Devrim Muhafızları Ordusu ve Besiç mensubu hayatını kaybetti.
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