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19.11.2019

İran'da Devrim Muhafızları ile göstericiler arasında şiddetli çatışma

İran’ın yarı resmi Fars Haber Ajansındaki habere göre, dün gece Tahran’ın batısındaki Melerd ilçesinde göstericilerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmalarda 3 Devrim Muhafızları Ordusu ve Besiç mensubu hayatını kaybetti.

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