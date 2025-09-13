13 Eylül 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Dünya Videoları İran: Uranyum bombalanan tesisin altında kaldı
İran: Uranyum bombalanan tesisin altında kaldı

İran: Uranyum bombalanan tesisin altında kaldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 13.09.2025 13:33
İran'ın zenginleştirilmiş uranyum stokları ABD ve İsrail tarafından bombalanan tesislerin altında kaldı. Açıklama, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'den geldi. Detayları A Haber muhabiri Ekber Karabağ aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İran: Uranyum bombalanan tesisin altında kaldı
Modayla direnişi birleştiren tasarım!
Modayla direnişi birleştiren tasarım!
İran: Uranyum bombalanan tesisin altında kaldı
İran: Uranyum bombalanan tesisin altında kaldı
Trump’ın suikast korkusu!
Trump’ın suikast korkusu!
İsrail Gazze’de okulu bombaladı!
İsrail Gazze'de okulu bombaladı!
Nepal’in yeni başbakanı sosyal medyadan seçildi!
Nepal'in yeni başbakanı sosyal medyadan seçildi!
Kamçatka bölgesinde 7,4’lük deprem!
Kamçatka bölgesinde 7,4'lük deprem!
NATO’dan doğu gözcüsü operasyonu!
NATO’dan “doğu gözcüsü” operasyonu!
Körfez ülkeleri timsah gözyaşı mı döküyor?
Körfez ülkeleri timsah gözyaşı mı döküyor?
İsrail Gazze’de okulu bombaladı!
İsrail Gazze’de okulu bombaladı!
GKRY’ye İsrail’den Barak MX sevkiyatı
GKRY’ye İsrail’den Barak MX sevkiyatı
Japonya’da United Airlines yolcu uçağı acil iniş yaptı!
Japonya'da United Airlines yolcu uçağı acil iniş yaptı!
İsrail’den Rumlara hava savunma sistemi!
İsrail'den Rumlara hava savunma sistemi!
Daha Fazla Video Göster