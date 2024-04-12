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İran, İsrail’e intikam saldırısı hazırlığında! Yüksek hassasiyetli füze….

Aslı Bilger Kutludağ
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Giriş: 12.04.2024 08:55
İran ile İsrail arasında tansiyon yüksek. Öyle ki ABD merkezli Bloomberg, Tahran'ın intikam hazırlığında olduğunu yazdı. Saldırının detaylarını ABD istihbaratına dayandırarak paylaştı. ABD medyası Centcom Komutanı Kurilla'nın ise İsrail'e gideceğini yazdı.
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