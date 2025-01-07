07 Ocak 2025, Salı
İran hava savunma tatbikatı düzenledi!
İran Silahlı Kuvvetleri ve Devrim Muhafızları Ordusu, İsfahan eyaletindeki Natanz nükleer tesisine yönelik muhtemel hava saldırılarına karşı savunma amacıyla “İktidar 1403” adlı hava savunma tatbikatı düzenledi. İran Hava Savunma Karargahı Komutanı Tuğgeneral Kadir Rahimzade, tatbikatın, karmaşık hava tehditleri ve zorlu elektronik harp koşulları altında nükleer tesislere yönelik muhtemel saldırılara karşı savunma kapasitesini artırmayı amaçladığını belirtti.