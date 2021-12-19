19 Aralık 2021, Pazar
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İran halkı Batı ile müzakerelere inanıyor mu? A Haber ekibi İranlılara sordu
İran nükleer anlaşmasına dönüş müzakereleri Viyana'da devam ediyor. Peki şu ana kadar sonuç alınamayan müzakerelerle ilgili İran halkı ne düşünüyor? Batılı ülkeleri samimi buluyor mu? A Haber muhabiri Ekber Karabağ, Tahran sokaklarına bu sorunun yanıtını aradı.