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İran halkı Batı ile müzakerelere inanıyor mu? A Haber ekibi İranlılara sordu

A Haber
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Giriş: 19.12.2021 14:11
İran nükleer anlaşmasına dönüş müzakereleri Viyana'da devam ediyor. Peki şu ana kadar sonuç alınamayan müzakerelerle ilgili İran halkı ne düşünüyor? Batılı ülkeleri samimi buluyor mu? A Haber muhabiri Ekber Karabağ, Tahran sokaklarına bu sorunun yanıtını aradı.
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İran halkı Batı ile müzakerelere inanıyor mu?
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