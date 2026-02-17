CANLI YAYIN
Başkan Erdoğan Etiyopya'da İsrail'e net mesaj: Afrika boynuzu mücadele alanı olamaz

Başkan Erdoğan, Addis Ababa'da Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed tarafından resmi törenle karşılandı. Ziyaret kapsamındaki baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından, liderler anlaşmaların imza törenine katıldı. Başkan Erdoğan ve Abiy Ahmed ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Erdoğan burada İsrail'in Somaliland kararına tepki göstererek "Hiçbir faydası yok. Afrika Boynuzu yabancı güçlerin mücadele alanı olamaz dedi.

