Irak'ta tansiyon yükseliyor! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Irak'ın başkenti Bağdat'ın Sadr bölgesinde, hükümeti protesto etmek için gösteriler devam ediyor. Irak İçişleri Bakanlığı, 1 Ekim’den bu yana süren hükümet karşıtı gösterilerde 104 kişinin öldüğünü, 6 bin 107 kişinin yaralandığını açıkladı.