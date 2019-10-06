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06.10.2019
Irak'ta tansiyon yükseliyor! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Irak'ın başkenti Bağdat'ın Sadr bölgesinde, hükümeti protesto etmek için gösteriler devam ediyor. Irak İçişleri Bakanlığı, 1 Ekim’den bu yana süren hükümet karşıtı gösterilerde 104 kişinin öldüğünü, 6 bin 107 kişinin yaralandığını açıkladı.
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