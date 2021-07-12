Irak'ta Kovid-19 hastalarının kaldığı hastanede yangın: 36 kişi öldü

Son dakika... Irak'ta Kovid-19 hastalarının yattığı İmam Hüseyin Hastanesi'nde çıkan yangında ölenlerin sayısının 36'ya yükseldiği bildirildi.

Irak resmi haber ajansının Zikar Sağlık Dairesine dayandırdığı habere göre, ülkenin güneyindeki Zikar vilayetinde Kovid-19 hastalarının yattığı İmam Hüseyin Hastanesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

ÖLÜ SAYISI 36 OLDU



Yangında ölenlerin sayısının 36'ya yükseldiği bildirildi.

İlk belirlemelere göre, yangının hastanede bulunan oksijen tüplerinin patlaması sonucu çıktığı ve çok sayıda hasta ile refakatçısının kayıp olduğu bildirildi.

Ölenler arasında hastane çalışanlarının da olduğu aktarıldı.

Yangını söndürme ve hastane içinde mahsur kalanları kurtarma çalışmaları devam ederken, hasta yakınları hastane önünde toplandı.



Irak'ın başkenti Bağdat'ta geçtiğimiz nisan ayında çıkan benzer bir yangında 82 kişi hayatını kaybetmişti.