Irak'ta kimliği belirsiz kişiler göstericilere ateş açtı

Irak'ın başkenti Bağdat'ta devam eden hükümet karşıtı gösterilerde, kimliği belirlenemeyen kişiler göstericilere ateş açtı. Olayda ilk belirlemelere göre 16 gösterici hayatını kaybederken onlarca kişi de yaralandı.

Irak'ta başlayan hükümet karşıtı gösteriler şiddet olaylarına dönüştü.

Kimliği belirsiz kişiler göstericilerin üzerine ateş açtı.

Bağdat'ta Tahrir Meydanı'na yakınında bulunan 11 katlı otopark binasına protestocular varken ateş açıldı.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, açılan ateş sonucu çok sayıda kişi hayatını kaybetti

onlarca kişi yaralandı.

Görgü tanıkları, plakasız sivil araçlarla olay yerine gelen silahlı grubun önce otopark binasını molotofkokteyli atarak ateşe verdiğini, ardından binada bulunan göstericilere ateş açmaya başladığını anlattı.