İp üstünde Asya'dan Avrupa'ya! Estonyalı akrobat köprüden ipte yürüyerek geçiyor

İstanbul Boğazı tarihi bir geçiş denemesine sahne oluyor. Estonyalı akrobat Jaan Roose, Asya'dan Avrupa'ya ip üstünde yürüyerek geçiş sağlıyor. A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim o noktadan son durumu aktardı. İşte o görüntüler…

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