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10.11.2019

İnsan yüzlü balık bulundu!

Çin'in güneyindeki Kunming şehrine bağlı bir köyde görüntülenen balık, insanı andıran yüzüyle şaşkına çevirdi. Yüz bölgesindeki desenleriyle insanı andıran balık, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Bölge halkı daha önce böyle bir balık görmediklerini söyledi.

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