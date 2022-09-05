05 Eylül 2022, Pazartesi
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İngiltere'nin yeni başbakanı belli oldu!
İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Parti liderliğine seçilen Liz Truss, ülkenin yeni başbakanı oldu. Truss, 7 Temmuz'da istifa eden Boris Johnson'ın koltuğunu alacak.