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İngiltere'nin diplomat kedisi Palmerston emekliye ayrıldı

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Giriş: 09.08.2020 22:18
Güncelleme:09.08.2020 22:19
İngiltere Dışişleri Bakanlığı'nı 4 yıldır farelerden korumakla görevli kedinin emekli olduğu açıklandı. Üstelik Palmerston adlı kedi, bakanlığın daimi müsteşarına bir de mektup gönderdi. Mektupta, "İlgi odağından uzakta" olmak ve kendisine daha fazla vakit geçirmek istediğini açıklayan bir mektupta durumu resmileştirdi.
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